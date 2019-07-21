وفاة 5 من أسرة واحدة في حريق منزل بعابدين

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا عن اندلاع حريق بشقة سكنية بباب المنشر بحسن الأكبر بحي عابدين وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ (الإسعاف - الحماية المدنية - الغاز - الكهرباء - المياه) لمكان الواقعة.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم الأحد، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق الذي نشب بشقة في الدور الثالث بالعقار المكون من 5 طوابق فوق الأرضي وأسفر الحريق عن 5 وفيات من أسرة واحدة (زوج - زوجة - أبنتهما - حفيدتين 8 سنوات و10 سنوات).

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات لمديرية التضامن بصرف إعانات عاجلة لأسرة الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، كما شدد على رئيس حي عابدين بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من عدم تضرر العقار بالحريق حرصًا على باقي السكان.