بعد غد.. دار الأوبرا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- أ ش أ:

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على المسرح الكبير بالأوبرا.

وتقدم الاحتفالية مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الوطنية الجارفة لجموع الشعب بمناسبة ثورة 23 يوليو، التي نجحت فى تجسيد أحلام وطموحات الشعب من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال .

وقال رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر - في تصريح اليوم الأحد - إن الاحتفالية تتضمن تقديم مجموعة من المؤلفات الحماسية لعظماء الملحنين من بينها :(الله يا بلادنا، والله وعرفنا الحب، وحى على الفلاح، وموسيقى هدية العيد لـ محمد عبد الوهاب ، ع الدوار لـ أحمد صدقى ، أم الصابرين لـ بليغ حمدى ، احنا الشعب؛ أحلف بسماها لـ كمال الطويل ، يا حبنا الكبير ؛ أنا النيل مقبرة الغزاة لـ رياض السنباطى ، محلاك يا مصر - أنت على الدفة - يا أغلى اسم في الوجود لـ محمد الموجي).

وأشار رئيس الأوبرا إلى أن الحفل يشارك فيها الفنانون: إبراهيم راشد، ورضوى سعيد، وهاني عامر، ورحاب مطاوع، ومحمود عبد الحميد، ونهاد فتحي، وعصام محمود، ورحاب عمر.