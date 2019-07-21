إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى دوالا بالكاميرون

كتب- طه عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، أولى رحلات شركة مصر للطيران متجهة إلى دوالا بالكاميرون، تماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بالملف الإفريقيظت وفي إطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها حول العالم وخلال الأشهر القليلة الماضية، أضافت مصر للطيران رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

وقالت مصادر بالشركة، إن مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد.​