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    شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد رحلة علاج بأوروبا

    09:34 م السبت 20 يوليو 2019
    شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد رحلة علاج بأوروبا

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر


    كتب - طه عبيد:
    وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عائدًا من رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا.

    وأجرى فضيلة الإمام الأكبر بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.

    وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شيخ الأزهر وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من قيادات الأزهر الشريف.

    وسافر الدكتور أحمد الطيب، إلى ألمانيا، الثلاثاء قبل الماضي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري.

    شيخ الأزهر أحمد الطيب مطار القاهرة

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