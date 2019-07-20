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    جوائز بـ250 ألف جنيه.. كيف تشارك في مسابقة اسم وشعار العاصمة الإدارية؟​

    09:37 م السبت 20 يوليو 2019
    جوائز بـ250 ألف جنيه.. كيف تشارك في مسابقة اسم وشعار العاصمة الإدارية؟​

    العاصمة الإدارية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مسابقة جديدة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تصل قيمة الجوائز لـ 250 ألف جنيه.

    وينشر مصراوي شروط المسابقة وكيفية التقديم لها، والتي جاءت على النحو التالي:

    * شروط المسابقة:

    1- التعبير عن الشخصية المصرية: يظهر صفات العزة والكرامة ويدعم دور مصر الريادي.

    2- التفرد والأصالة: الاسم باللغة العربية وغير تقليدي وغير مستهلك.

    3- البساطة وعدم التعقيد: لا يزيد على كلمتين وسهل النطق.

    4- وضوح المعني وعدم الغموض: لا يحتاج إلى شرح أو تفسير.

    5- الإيقاع الرنان للكلمة: يعطي انطباعًا إيجابيًا وسهل الحفظ والتذكر

    6- الجدية والحداثة: يستشرف المستقبل ولا يعبر عن حزب سياسي أو توجه ديني.

    7- يكون الشعار منسجماً مع رؤية وقيم الدولة وأهداف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

    8- أن يتصف الشعار بالبساطة والإتقان وأن تكون فكرته جديدة وغير تقليدية وألا يكون الشعار مقتبساً أو مشابهاً لشعارات أخرى كما يتحمل المصمم مسئولية أي اقتباس أو تقليد.

    9- أن يكون الشعار واضحاً عند التصغير أو التكبير أو استخدامه باللونين الأبيض والأسود.

    10- يلتزم صاحب التصميم الفائز بتنفيذ التعديلات المطلوبة (حال وجودها) وأن يرفق شرح لفكرة ومكونات التصميم.

    11- يعتبر الشعار الفائز حقاً للعاصمة الإدارية الجديدة ولا يحق لصاحبة الاستفادة منه

    12- يحق لشركة العاصمة حجب الجائزة إذا رأت أن الأعمال الواردة لا تلبي الطموح.

    * طريقة التقديم:

    يستمر التقديم حتى 18 أغسطس المقبل، عن طريقة الدخول على الموقع الرسمي المخصص للمسابقة، (www.acud.eg) وملئ البيانات اللازمة في القسم الخاص بمسابقة اختيار أسم وشعار للعاصمة الإدارية الجديدة.

    وأعلنت شركة العاصمة الإدارية، أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم من المتخصصين لتقييم المقترحات المقدمة وحصر وتحديد الأفضل من بين كافة المقترحات المقدمة.

    * جوائز المسابقة:

    - الجائزة الأولى 75 ألف جنيه مصري.

    - الجائزة الثانية 50 ألف جنيه مصري.

    - الجائزة الثالثة 25 ألف جنيه مصري.

    - 10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه مصري.

    Capture

    العاصمة الإدارية مسابقة اسم وشعار العاصمة الإدارية

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