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"الزراعة" تكشف حجم انتشار "دودة الحشد".. و3 محافظات تحت السيطرة

04:19 م الجمعة 19 يوليو 2019
"الزراعة" تكشف حجم انتشار "دودة الحشد".. و3 محافظات تحت السيطرة

دودة الحشد

كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة دودة الحشد الخريفية التابعة للوزارة، حول الموقف الحالي لدودة الحشد الخريفية.

وأوضح "عبدالمجيد"، في بيان اليوم، أن نسبة الإصابة على مستوى الجمهورية تكاد تكون منعدمة، حيث سجلت حوالي 0.27% حتي يوم 3 يوليو الجاري، مؤكدًا أن جميع أنحاء الجمهورية خالية من الإصابة عدا محافظات: أسوان والأقصر وقنا" بنسبة طفيفة.

وأكد رئيس اللجنة، أن هناك عمليات مسح واسعة على الحدود المتاخمة للسودان منذ عام 2017، حيث تم تسجيل دودة الحشد الخريفية في مصر بنهاية مايو الماضي، لافتًا الى أن الإصابات التي تم رصدها في المحافظات الثلاثة تحت السيطرة الكاملة.

ونوه إلى خلو باقي محافظات الجمهورية من أي إصابات بدودة الحشد الخريفية، من خلال عمليات المسح المستمرة في كافة محافظات مصر.

وتابع :"الوضع الحالي مطمئن للغاية وجميع الجهات المسئولة عن إدارة الموقف والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة".

دودة الحشد وزارة الزراعة محمد عبدالمجيد السودان مصر

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