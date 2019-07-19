أول تحرك برلماني بعد الاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية

كتبت ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، بشأن الاعتداء على مواطن مصري داخل إحدى الطائرات الرومانية.

وقالت "عجمي" في بيان اليوم الجمعة، إن المواطن المصري تعرض للضرب المبرح داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخارست، على يد الشرطة الرومانية، بسبب حقيبة زوجته المغربية، وسط بكاء وصراخ نجله.

وأكدت أنه تم معاملة المصري، بطريقة عنصرية من مضيفة طيران الخطوط الرومانية، وتم إخراجهم من الطائرة بطريقة مهينة لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، رغم تنفيذهم أوامر الكابتن بتغيير المقعد بجوار باب الطوارئ.

وطالبت النائبة، بضرورة تدخل وزارة الخارجية، وملاحقة شركة الطيران الرومانية قانونيا، ومن داخل رومانيا، حفاظا على كرامة مواطنيها.

كما طالبت وزارة الخارجية بتكليف فريق قانوني للمشاركة في التحقيقات التي يتم إجرائها حول الحادث، والتأكد من محاسبة شركة الطيران على الواقعة.

فيما توجهت النائبة بالشكر لوزيرة الهجرة على سرعة تدخلها والحرص على المحافظة على الحقوق القانونية للمواطن المصري.

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