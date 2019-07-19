رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الأقصر

كتب - محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسرعة بدء تنفيذ مشروع تطوير كورنيش الأقصر، والذي يأتي ضمن المخطط الشامل لتطوير المدينة، وبما يُظهر القيمة التاريخية والحضارية للأقصر، ويُسهم في زيادة تدفق السائحين لهذه المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الأقصر، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أيمن عاشور، المهندس الاستشاري للمشروع، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مُخطط تطوير الكورنيش، والذي يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، والتي تتضمن، بالإضافة للكورنيش، المُتحف المفتوح، والمحاور الرئيسية للمدينة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل تطوير أربعة ميادين مؤدية إلى الكورنيش، ويقع هذا المشروع جنوب مدينة الأقصر، بالقطاع المقابل لمعبد الأقصر ومُتحف التحنيط ومبنى المحافظة شمالاً، وفندق "الوينتر بالاس" جنوباً بطول 1700 متر.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة، إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع والتي تتمثل في ربط الكورنيش بالمنطقة الأشمل، والتي تضم قلب مدينة الأقصر ومنطقة المثلث الذهبي، من خلال استعمالات الأراضي وعناصر الحركة والمشاة الملائمة لتعزيز وإظهار الهوية المميزة للمدينة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمت في هذا المشروع، وما تم اتخاذه من إجراءات لبدء تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير مدينة الأقصر، وقال:إنه تم في هذا الشأن توضيح الرؤية المقترحة لتطوير القطاعين الأول والثاني للكورنيش من خلال طرح عدة بدائل للتطوير، كما تم أيضاً استعراض المُعوقات والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروع، وفي الوقت نفسه تم التنويه، خلال العرض، إلى الإمكانات الهائلة التي تحيط بالمشروع، والتي يأتي من بينها المناطق ذات الطابع العمراني الفريد والمُميز، والتي يمكن استغلالها على نحو أفضل؛ لإظهار وإثراء الطابع والهوية المميزة لمدينة الأقصر، إضافة إلى أن هناك خططاً وبدائل لتطوير الميادين الأربعة المؤدية للكورنيش.