مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة العظام

القاهرة- مصراوي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور أشرف بلاسي، خبير جراحة العظام، وذلك في الفترة من 20 وحتى 27 يوليو الحالي، يقوم خلالها بإجراء جراحات الطرف العلوي ومناظير الكتف والمرفق والرسخ والمفاصل الصناعية.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين أيام السبت والاثنين والأربعاء.