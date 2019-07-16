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قرار جمهوري بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات

08:06 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
قرار جمهوري بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.

ونص القرار على إنشاء المركز ويسمى "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية"، ويكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

السيسي الجريدة الرسمية المعاملات المالية المركز المصري للتحكيم الاختياري المنازعات

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