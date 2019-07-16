بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لحركة قطارات الوجه البحري
08:15 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
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كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت هيئة السكك الحديدية، الثلاثاء، جداول تشغيل قطارات الوجه البحري لعام 2019 بعد تعديلها.
كانت هيئة السكك الحديدية، قررت إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات بجميع خطوط الهيئة، بدءا من يوليو 2019.
وننشر التعديلات الأخيرة لجدول التشغيل لقطارات الركاب والمكيفة.
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