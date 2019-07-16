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متحدث الرئاسة ينشر صورًا من حفل تخرج الدفعة 157 "ضباط صف"

07:19 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة 157 "دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم"، بمعهد ضباط الصف المعلمين بالتل الكبير.

بدأ الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجرى استعراض طلبة الموسيقات العسكرية.

وأدى طلاب معهد ضباط الصف، بعض التمارين الرياضية في ساحة العرض، وذلك من خلال أداء أشكال هندسية.

وكرم الرئيس السيسي، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم.

وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة النتيجة النهائية للدفعة 157، للدرجات التالية وهى "درجة العريف مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة العسكريين، الصفوف والسائقين والمهنيين والحرفيين والملتحقين بالشهادة الإعدادية، ودرجة الرقيب مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة الماليين المهنيين والملتحقين بشهادة دبلوم.

حفل تخرج الدفعة 157 ضباط صف رئاسة الجمهورية السيسي معهد ضباط الصف المعلمين

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