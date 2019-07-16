بـ 40 جنيهًا للكيلو.. الزراعة تطرح بشائر مزرعة شلاتين من "البلطي الأحمر"

كتب - أحمد مسعد:

طرح الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، بشائر إنتاج مزرعة الاستزراع السمكي بوادي حوضين بمنطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، من أسماك البلطي الأحمر للبيع للمواطنين من خلال سيارات مبردة أمام ديوان الوزارة بالدقي.

وقال الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، في بيان اليوم، إنه تم طرح أسماك البلطي الأحمر بسعر التكلفة للمواطنين 40 جنيها للكيلو الواحد، وبلغت أوزان الأسماك من 350 إلى 600 جرام.

وأشار إلى أن ذلك يعد بشائر إنتاج المزرعة، والتي تم اقامتها على مساحة 1.25 فدان، وتتكون من 4 أحواض دائرية و2 مستطيلة، بالاعتماد على استغلال المياه الناتجة من محطة التحلية لينمو عليها أنواع الأسماك المختلفة من البلطي الأحمر، والقاروص، والبوري، لافتا إلى أنه تم إطلاق الزريعة في أكتوبر الماضي ليتم دورته 10 أشهر.

وقال "حزين" إن إنتاج المزرعة يصل ما بين 15 و20 طنا في الدورة الواحدة، كذلك يجري طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المبردة بأسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة.