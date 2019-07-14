"الطيران المدني": مطار القاهرة جاهز لاستقبال مشجعي نهائي كأس أفريقيا

كتب- طه عبيد:

رفعت وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، وذلك لاستقبال طائرات مشجعي منتخبي الجزائر والسنغال لحضور نهائي البطولة الأفريقية "مصر 2019" باستاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الاثنين: "تم إعداد خطة لاستقبال المشجعين، وتوجيه جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل بمطار القاهرة الدولى وشركة مصر للطيران بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أشقائنا الأفارقة وختام هذا الحدث الرياضى الكبير بالصورة التي تليق بمكانة مصر أمام العالم".