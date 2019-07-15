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شريف مدكور ينشر صورة من جلسة علاج الكيماوي.. وهذا تعليقه

12:49 ص الإثنين 15 يوليه 2019
شريف مدكور ينشر صورة من جلسة علاج الكيماوي.. وهذا تعليقه

شريف مدكور

(مصراوي):

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له أثناء خضوعه لجلسة العلاج الكيماوي.

وعلق مدكور على الصورة التي نشرها عبر "انستجرام"، اليوم الاثنين: "جلسة كيمو.. ربنا يشفي كل مريض"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

وأعلن مدكور، قبل شهر رمضان الماضي إصابته بورم في القولون، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز المحنة.
شريف أثناء جلسة العلاج

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شريف مدكور العلاج الكيماوي إنستجرام مرض السرطان سرطان القولون

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