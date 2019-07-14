وزير الآثار: نسعى لاستغلال الأماكن الأثرية المهجورة

كتب- محمد عاطف:

أكد وزير الاثار، أن اختيار وكالة أبو الذهب لإنشاء متحف للأديب العالمي نجيب محفوظ هو اختيار ذكي، لأنها موجود في حارة، مثل الحارة التي أبدع عنها "محفوظ" معظم أعماله.

وأضاف العناني- في تصريحات خاصة على هامش افتتاح متحف نجيب محفوظ، اليوم الأحد-: "هذا المتحف كان مغلقًا ومهجورًا والآن أصبح مركزًا للإشعاع الثقافي والفكري، وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن نحول الكثير من الأماكن التراثية التي تملكها مصر إلى منارات ثقافية على غرار هذا المتحف ليصبح لدينا مطاعم تراثية، ومراكز تراثية، ومقاهي تراثية، بدلاً من إغلاق عدد من الأماكن التراثية".

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه عام 2016، ويتكون من طابقين: الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني يضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل.