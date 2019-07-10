  • عاجل:مباشر | (نيجيريا 1 - جنوب أفريقيا 0).. النسور تتقدم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    البابا تواضروس يستقبل عضو البرلمان الكندي في المقر البابوي

    08:40 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    البابا تواضروس يستقبل عضو البرلمان الكندي في المقر البابوي

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، الدكتور شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له -: إن عضو البرلمان الكندي هو من المصريين الذين هاجروا إلى كندا واستطاع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية لمقاطعة أونتاريو بكندا.

    وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن البابا تواضروس حرص على اهداء عضو البرلمان الكندي، هدية تذكارية خاصة برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.​

    هذا المحتوى من

    البابا تواضروس البرلمان الكندي شريف سبعاوي بولس حليم

    الخبر التالى:

    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان