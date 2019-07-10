البابا تواضروس يستقبل عضو البرلمان الكندي في المقر البابوي

القاهرة - أ ش أ:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، الدكتور شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له -: إن عضو البرلمان الكندي هو من المصريين الذين هاجروا إلى كندا واستطاع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية لمقاطعة أونتاريو بكندا.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن البابا تواضروس حرص على اهداء عضو البرلمان الكندي، هدية تذكارية خاصة برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.​