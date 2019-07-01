ضبط محاولتي تهريب مناظير بنادق وآثار وآنتيكات مع راكبين بمطار القاهرة

بروتوكول تعاون بين القومي للمرأة و"بلوم مصر" لدعم الريفيات

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب مجموعة مناظير بنادق ونظارات ميدان، ومجموعة الانتيكات والتحف والبراويز والصور الآثرية مع راكبين الاول امريكي قادم من فرانكفورت، والثاني مصري قادم من فرنسا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

اشتبه عصام محمدين ومجدي فريد مديرا ادارة الجمارك في راكب امريكي الجنسيه من أصل يمني قادم من فرانكفورت، وقام محمد أبو الليل مدير الحركة بتفتيش حقائبه تحت إشراف شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية وعثر معه علي مناظير بنادق ونظارات ميدان أخفاها داخل حقائبه .

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من باريس اشتبهت سوسن عثمان مأمورة الضبط في راكب مصري، وقام أحمد حسين مدير الحركة بتفتيش حقائبه وعثر بداخلها علي مجموعه من الانتيكات والتحف والبراويز والصور الاثريه

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى والإحالة للنيابة، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.