"زين": توحيد جهود الإعلام العربي ضرورة لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار

كتب - مصطفى علي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الاثنين، إنه أصبح لزامًا على الدول الأعضاء بالاتحاد بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتضامن والتكامل والمتابعة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة في ظل التحديات الجسام التي تتجسد في الحروب الإعلامية التي تشهدها المنطقة العربية وتحمل سيلا من الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدول العربية والتشكيك فى أية منجزات تتم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورته ال101 ، حيث شدد زين على الدور الهام والحيوي للاتحاد في التصدي لوسائل الإعلام المعادية وما تبثه من الأكاذيب والشائعات.

ونقل بيان صدر عن الهيئة الوطنية للإعلام عن زين قوله :"إنه من الضروري تفعيل قوتنا الناعمة إعلامياً وثقافياً من خلال تكثيف الفاعليات الفنية والثقافية وتفعيل الإنتاج الدرامي المشترك الذي يزيد الوعي ويعزز ويكرس ثقافة الانتماء، كما يجب أن نعمل على توظيف قوتنا الناعمة للترويج لجهود وإنجازات دولنا العربية في شتى المجالات ، وأن يمتد تأثير وسائل الإعلام العربية كذلك إلى العالم الخارجي للمساهمة في التعبير عن سياسة الحكومات العربية".

وأشار زين خلال الاجتماعات إلى قضية احتكار حقوق بث البطولات الرياضية، مطالباً بإيجاد بدائل جديدة وفاعلة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة "تايم سبورت" لبث بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيا مع تقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة البث الفضائي.

وأوضح أن إطلاق "تايم سبورت" جاء كوسيلة للمساهمة في كسر احتكار بث البطولات الرياضية والحفاظ على حق المشاهد في الاستمتاع بمشاهدة كبريات البطولات الرياضية.