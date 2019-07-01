موسى مصطفى: تشكيل أمانة عامة لتفعيل الدور السياسي لـ"الغد"

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بإنشاء أمانة عامة للحزب لتفعيل دوره السياسي في الفتره القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتختص الأمانة العامة للحزب، باقتراح السياسات والبرامج اللازمة لانتشار الحزب وتوسيع قاعدته وكذلك وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لخوض الحزب للانتخابات النيابية والمحليه القادمة.

وتتشكل الأمانة العامة من جميع المحافظات بحد أقصى 15 عضوًا من كل محافظه تختارهم لجنه مختصة من الحزب برئاسة رئيس الحزب وفق شروط ومعايير محددة ويحق لرئيس الحزب إضافه أعضاء إلى هيئة مكتب الأمانة العامة لكل محافظة.

كما يرأس كل أمين محافظة هيئة مكتب الأمانة العامة لمحافظته ولهم حق تذكية المرشحين الذين سيمثلون الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية ورفع طلباتهم إلى رئيس الحزب.

وأقر القرار وجود رسوم اشتراك خاصة لعضوية الأمانة العامة تحددها اللجنة المالية للحزب بعد الرجوع إلى اللائحة المالية، ويصدر رئيس الحزب قرارًا بها، ويمثل عضو الأمانة العامة الحزب في الداخل والخارج بناءًا على تكليف من رئيس الحزب، ولعضو الأمانة العامة الأولوية في الترشح للمجالس النيابية والمحلية.

كما يوفر الحزب لعضو الأمانة تدريبات مجانية دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية وتنموية رفيعه المستوى يشارك فيها خبراء ويتكلف بها الحزب ماليًا ولوجيستيًا ولها اختبارات وشروط خاصة للاجتياز.

ويحق لعضو الأمانة العامة، الحصول على أولوية في أنشطة الحزب وبرامجه ومشروعاته وعضوية الأمانة اختيارية لمن يريد التقدم لها من أعضاء الحزب وهي لا تتعارض مع الموقع الحزبي لأعضاء الحزب، ويستمر باب التقدم لعضوية الأمانة طوال شهر يوليو الحالي.