حدث ليلًا| ريهام سعيد تعلق على مرضها.. وتحذير من "العسكري السوداني"

(مصراوي):

شهدت الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد، والأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرضها في التقرير التالي:

- ردا على مليونية الأحد.. المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بالإخلال بالأمن

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بيانًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، اتهم فيه قوى الحرية والتغيير بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها قبل انطلاق مظاهرات أمس الأحد، مؤكدًا في الوقت ذاته بأنه لن يسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم.

- تركيا تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا، بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

- رئيس النواب الليبي يعلن حالة التعبئة والنفير العام ردًا على تهديدات تركيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردًا على التهديدات التركية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

- ريهام سعيد عن مرضها: "ما ضاقت إلا أما فرجت.. الله مع الصابرين"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديو خاص بها تعرب فيه عن إيمانها وصبرها على الابتلاء الذي أصابها.

- "سانا": مقتل 4 مدنيين وإصابة 21 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقتل 4 مدنيين بينهم طفل رضيع، جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، وإصابة 21 آخرين بجروح تلقوا العلاج اللازم.

- "الخليفة العثماني يُطأطئ رأسه".. أديب معلقًا على سخرية ترامب من أردوغان

علق الإعلامي عمرو أديب على مقطع الفيديو الذي يرصد سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

آخرهم ريهام سعيد.. إعلاميون عانوا من المرض وهذه رحلتهم معه

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد،​ إصابتها بمرض "بكتيريا الوجه"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وأكدت الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها أصيبت بميكروب في الوجه، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء على الميكروب.

- جمال شعبان يعلن ترشحه لمنصب نقيب الأطباء

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، ترشحه لخوض انتخابات نقابة الأطباء على مقعد النقيب العام.

- اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع بنها، قطع المياه، اليوم الاثنين، بدء من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الخامسة فجرًا عن مدينة بنها، لأعمال الغسيل والتطهير الدوري للشبكات والمحطات بالكلور.