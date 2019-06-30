تركيا تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

مصراوي - وكالات

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا، بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

جاء ذلك في رسالة نشرت عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، حول التطورات الأخير في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وطالبت الرسالة المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر" في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني".

كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، قد اتهم أول أمس الجمعة تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات،وهدد أن " كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف معادية".

واضاف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من و إلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ،.