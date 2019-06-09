المعاهد الأزهرية: 30 حالة غش في رابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية

كتب – محمود مصطفى:

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تقريره الأول حول امتحانات الشهادة الثانوية، التي بدأت في الـ25 من مايو الماضي.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 14 حالة غش بالهاتف وتم تحرير محضر بها، و16 حالة غش ورقي باللجان وتم تحرير محاضر بها، بينما تم ضبط حالة إخلال وتم تحرير محضر بها، وإلغاء ندب ثلاثة من رؤساء اللجان، في امتحان القرآن والحديث لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية.

وسادت حالة من الهدوء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم الأدبي، في مادتي (القرآن الكريم - الحديث) دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.