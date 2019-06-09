برلماني: طرق البحيرة بحاجة لتطوير شامل لوقف نزيف الأسفلت

كتب - أحمد علي:

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول تهالك الطرق الرئيسية بالبحيرة وبشكل خاص إدكو - دمنهور، موضحًا أنه يعتبر من أسوأ الطرق الرئيسية بالمحافظة من حيث حالة الرصف والمطبات وضيق مساحته.

وأوضح "زين الدين"، في بيان اليوم الأحد أن الأهالى وقائدو السيارات يعانون من سوء حالته وكثرة الحفر به، بالإضافة إلى قلة أعمدة الإنارة المضاءة ليلا بما يتسبب في العديد من الكوارث.

وأضاف، أن سوء حالة الطرق بالمحافظة، يؤثر على سير العمل بشكل عام، حيث يتجنب السائقين العمل على الطرق غير الممهدة خوفا على عرباتهم، وبالتالي يتعطل توجه الموظفين إلى أعمالهم، وما يزيد من المشكلة البدء بأعمال التطوير للطرق وبعد إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة، يتوقف العمل مما يزيد من معاناة الأهالى.

وأشار النائب إلى أن معظم الطرق التي تربط المدن بعضها البعض، تفتقد إلى أبسط معانى الأمان ويجاور معظمها المجاري المائية، وفي حال ارتكاب قائد المركبة خطأ يجد نفسه أمام أمرين، إما الاصطدام بالسيارة المقبلة من الاتجاه المعاكس أو الانقلاب بسيارته فى الترعة المجاورة، ما حولها إلى مصائد لحصد الأبرياء.

وطالب النائب، باتخاذ خطوات فعلية لتمهيد الطرق وعمل خانات إضافية بالطرق التي تشهد تكدسات عالية، لتيسيير حركة المرور ورفع المعاناة عن الأهالي.