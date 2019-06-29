"الزراعة": زيادة الصادرات 300 ألف طن خلال 6 أشهر (مستند)

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، إن الصادرات المصرية حققت زيادة تجاوزت الـ 300 ألف طن خلال 6 أشهر، موضحًا أن هناك تحسن بداية من عام 2018 بعدما رفعت كل الدول العربية حظرها على الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت "العطار"، فى تصريح لمصراوى السبت، إلى أن مصر تسعى لمضاعفة الصادرات الزراعية نظرًا لأنها تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى من العملة الصعبة.

وأضاف، أن الحجر الزراعى أفتتح العديد من المنافذ كان آخرها الحجر الزراعي البرازيلى، حيث تم الأتفاق على تصدير الثوم المصري.

وأعلنت وزارة الزراعة عن حجم الصادرات والواردات الزراعية من 1 يناير 2019 إلى 24 يونيو من نفس العام، لتبلغ 3 ملايين و910 ألف و432 طن.

وأحتلت الموالح المركز الأولى، بنحو مليون و680 ألف و222 طن بفارق 300 ألف عن العام الماضي، وجاءت البطاطس في المركز الثاني بـ86 ألف و5081 طن .

وجاءت فى المراكز التالية، البصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب، فيما بلغت إجمالى الواردات 15 مليون و353 ألف و37 طن.

يذكر أنه تم رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربى، وكذلك استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية، ورفع محصولي الفراولة والعنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10% لمدة جاوزت الـ7 أعوام.