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    النقل: مليارات الجنيهات لتطوير منظومة مترو الأنفاق

    04:06 م السبت 29 يونيو 2019
    النقل: مليارات الجنيهات لتطوير منظومة مترو الأنفاق

    مترو الأنفاق

    كتب- محمد نصار:

    أعلنت وزارة النقل الانتهاء من إن العمل على تطوير وتوسيع الشبكة القومية لمترو الأنفاق يجري على قدم وساق، وذلك من خلال تطوير المحطات القديمة أو إنشاء محطات جديدة.

    خطوط جديدة

    - تم بدء التشغيل التجريبي للركاب لـ3 محطات بالجزء الأول 4A من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - ألف مسكن - نادي الشمس) وتبلغ طول المرحلة 5.15 كم بتكلفة 294 مليون يورو + 2408 مليون جنيه.

    - العمل في تنفيذ الجزء الثاني 4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور) بطول 6.37 كم وتكلفة 239 مليون يورو + 4179 مليون جنيه.

    - العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - الكيت كات - إمبابة - جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه.

    - بدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي (السلام - العاشر - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 66 كم وتكلفة 1200 مليون دولار + 4 مليار جنيه مصري.

    - إسناد مشروع خط مونوريل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كم ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم.

    تطوير الخطوط الحالية

    - توريد 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان - المرج) بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

    - تطوير وتحديث 17 قطارًا بدء تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالى 30 عامًا بتكلفة 335 مليون جنيه.

    - توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

    - تطوير نظم المراقبة والتأمين بـ47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه.

    - توريد وتركيب 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات المترو بتكلفة 65 مليون جنيه.

    - توريد 850 بوابة لاتلامسية و100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه.

    مترو الأنفاق وزارة النقل الخط الثالث للمترو تذاكر المترو

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