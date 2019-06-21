الأفضلية للدولار.. "الإسكان": آلية جديدة لبيع الأراضي بالمدن الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

التقى وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، وبحث آليات جديدة للتعامل مع تنفيذ المشروعات بتلك المدن، والعمل على تغيير فلسفة الإدارة لتصبح المدن الجديدة مصدر دخل بدلًا من أن تكون مصدراً لإنفاق الأموال.

وأكد وزير الإسكان، أن العمل الذي يتم بالمدن الجديدة كبير، ويحتاج إلى موارد مالية ضخمة، ومن الممكن تغيير أية قرارات أو لوائح لا تتماشى مع حجم العمل بالمشروعات بالمدن الجديدة، ولتحقيق الاكتفاء من النفقات بتلك المدن، لتكون قادرة على إعالة نفسها، عكس ما كان يحدث في السابق.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أنه من ضمن الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها، وضع آلية جديدة لإتاحة الأراضي بالمدن الجديدة، والتي تتيح الأراضي أمام المستثمر أو الشركة بشكل مباشر، وفقاً لما هو مخطط لكل مدينة، ووفقاً للجان التسعير لتلك الأراضي، وأي مستثمر أو شركة ترغب في الحصول بشكل مباشر على أراض تقوم بتقديم طلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال باقي الإجراءات، المشار إليها سابقاً.

وتتضمن الإجراءات سداد 10% من الدفعة الأولى التي تبلغ 25% من قيمة الأرض المتاحة، على أن تكون الأفضلية بين المتقدمين لمن يسدد ثمن قطعة الأرض بالدولار، ثم الأفضلية بعد ذلك لمن يقوم بسداد أعلى مقدمة لقطعة الأرض بالجنيه المصري، وذلك في حالة التقدم من أكثر من مستثمر أو شركة لحجز قطعة أرض واحدة، وبعد ذلك يتم استكمال باقي إجراءات التخصيص والسداد لقطعة الأرض وفقاً لما هو منصوص عليه.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق كبير، ويجب أن نختار شركات المقاولات التي تقدر على الوفاء بما نقوم بتنفيذه من مشروعات وفقاً لحجم ذلك العمل، وفي حالة وجود مقترح أو شكوى خاصة بالمخصصات المالية الواجبة الدفع، يتم التواصل مباشرة مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن.

وتابع :"أنا على استعداد للتواصل المباشر مع كل من لديه مقترح أو فكرة تعمل على دفع عجلة العمل، ويجب على كل رئيس جهاز مدينة أن يقوم بعمل موازنة بين حجم الدخل والإنفاق بالمدينة التي يترأسها، بمعنى حساب حجم الإنفاق الذي تحتاجه المدينة مقارنة بحجم الدخل الوارد إليها، وذلك لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق".

وركز الوزير خلال كلمته، بالتأكيد على عدد من الملفات المهمة بالمدن الجديدة، وهى متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، وإزالة التعديات والإشغالات، ونظافة المدن، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان، خاصة وسائل النقل الجماعى.

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