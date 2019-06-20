حدث ليلاً.. توقف مباريات أمم إفريقيا بسبب الحرارة.. وحقيقة رفع سعر الخبز

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

"تكريم للشعب".. ماذا قال السيسي بعد منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بوخارست؟

منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

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"رفع سعر الخبز وتلوث المياه".. الحكومة ترد على 9 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها بيع منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لشركات أجنبية، بجانب كشف حقيقة تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية، ورفع أسعار تذاكر المترو لـ17 جنيهًا.

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بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم إفريقيا مرتين بسبب ارتفاع الحرارة

أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة في فصل الصيف.

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"اختيار جيد".. الآثار تُعلق على وجود الإله "أنوبيس" في ستاد القاهرة

أثار تواجد مجسم الإله أنوبيس داخل استاد القاهرة، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال بعض النشطاء إن "أنوبيس" هو إله الموت.

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شوقي علام عن نقد الشعراوي: "لا نرفض نقد آراء العلماء.. ولكن دون تجريح"

علق مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، على النقد الموجَّه خلال الفترة الأخيرة إلى إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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ننشر نص تقرير البرلمان النهائي بشأن مشروع الموازنة الجديدة

حصل "مصراوي" على نص التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020).

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مصطفى الفقي: صفقة القرن بالونة اختبار أكثر منها مشروع مدروس

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية، إن صفقة القرن بالونة اختبار أكثر منها مشروع مدروس، وأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية حول القدس والجولان أحادي لا يمثل إلا صاحبه.

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تنسيقية شباب الأحزاب: تصريحات أردوغان "غير مسئولة"

استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي أردوغان، واصفين إياها بـ"التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي المصري، وغير المسئولة".

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بالصور.. وصول بعثة منتخب تونس إلى السويس

وصلت بعثة منتخب تونس إلى مقر إقامتها بأحد المنتجعات السياحية في العين السخنة، فجر اليوم الخميس، ضمن منتخبات المجموعة الخامسة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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"نستعين بالعلم والرؤية الشرعية".. مفتي الجمهورية عن هلال شهر شوال (فيديو)

علق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، علي الجدل الذي أثير على رؤية هلال شهر شوال قائلا: "منهج دار الإفتاء في رؤية الهلال يعتمد على العلم بجانب الرؤية الشرعية، مضيفا أن رؤية الهلال نابعة من التوأمة بين العلم والرؤية الشرعية".

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ترامب: أعتقد أن من سلطتي إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن من سلطته استبدال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين.

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خليفة حفتر يهاجم "الإخوان" ويوضح خطته لما بعد تحرير طرابلس

أوضح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي تفاصيل خطته لما بعد انتهاء عملية طرابلس العسكرية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية تقودها حكومة وحدة وطنية تجهز لانتخابات وتعيد المسار الديمقراطي إلى ليبيا.

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حفتر: علاقتنا ممتازة مع مصر والموقف الدولي أغلبه يدعم الجيش الليبي

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن الموقف الدولي بات أغلبه داعمًا للجيش الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وزير خارجية سوريا يهدد باعتبار تركيا قوة احتلال مثل إسرائيل

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده "لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكن محاربتنا للتنظيمات الإرهابية أمر مختلف"، وأضاف "لم نعتدِ على أحد وما نريده تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا".

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الجبير: تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان حول خاشقجي غير صحيح

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي هي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.

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