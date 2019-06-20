شهادة "قيد الحياة" تُعيد صرف معاش أسرة مصري توفي بإيطاليا

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، حل مشكلة مواطنة مصرية توقف صرف معاش زوجها المتوفي في ميلانو 2009.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، تعليماتها لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث التماس "زينب . م. أ"من محافظة الدقهلية لمساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009.

وبحسب بيان لوزارة القوى العاملة، تواصل عزت عمران المستشار العمالى بميلانو، مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، وأفادت بأن صاحبة المعاش يجب أن تقدم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع هنا للتأكد من أن المعاشات تصل لمستحقيها.

وتواصل المستشار العمالي بميلانو بالسيدة" زينب. م" تليفونيا في مصر وإرشادها بالمطلوب، وظل على تواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية حتى تم التأكد من إرسالها الشهادة بالفعل، وتم رد المعاش إليها، فضلا عن متأخراته بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه مصري.