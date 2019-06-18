"اخبطوا دماغكم في الحيط".. تفاصيل أكبر عملية نصب على المصريين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

كشف أشرف أبوالعلا، ممثل ضحايا شركات السفر، عن تعرض أكثر من 9 آلاف شخص مغترب في الكويت لعملية نصب كبيرة من مكاتب السياحة في مصر.

وقال أبوالعلا، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" للإعلامي أحمد موسى، إن شركات الطيران تبيع التذاكر بأسعار مضاعفة في المواسم تصل إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، لذا لجأنا إلى مكاتب السياحة لأنها توفر التذاكر بأسعار أرخص من الشركة الأم.

وأوضح أن ملايين المصريين في الخارج يتعرضون لعملية احتكار من الشركات، والجميع يضطر للحجز في هذه الشركات للعودة إلى مصر في الإجازة، وبحثنا عن شركات سفر وأفضل عروض مقدمة حتى توصلنا إلى إحدى الشركات، وتم التعامل معها وتسديد قيمة التذاكر، لكن للأسف تلقينا رسائل من البنوك تؤكد خصم المبالغ وتحويلها إلى الشركة من 3 آلاف أسرة من جنسيات مختلفة.

وتابع: أتممنا تأكيد الحجز وأماكن مقاعدنا في الطائرة منذ 6 أشهر، لكن فوجئنا في شهر مايو الماضي برسائل من الشركات الرئيسية للطيران بضرورة سداد قيمة التذاكر وإلا سيتم إلغاء الحجز، كما فوجئنا بأن الشركة الرئيسية ألغت الحجز في مصر.

وتابع: "روحنا لمقر الشركة في الكويت، والموظف قال اخبطوا دماغكم في الحيط، أنا مش مسئول عن الموضوع ده، وعرفت إن إلغاء الحجز تم باسم شركة أخرى، وهي المسئولة عن تسليم التذاكر للشركة، فنزلت مصر وذهبت لمقر الشركة وقالولي مخدناش منك فلوس والموضوع تحول لنصب".

ونوه ممثل ضحايا شركات السفر، إلى أن قيمة المبلغ المدفوع تخطت 100 مليون جنيه، ولجأنا للنائب العام الكويتي ولجهاز حماية المستهلك في مصر من أجل الحصول على حقوقنا.

وعلق محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب، على الواقعة قائلا: "للأسف ما بنتعلمش من الأخطاء والمفروض نخلي بالنا من عمليات النصب اللي بتحدث في العالم كله وميبقاش في تكرار للمأساة اللي بنسمعها دايما".

وأكد عبدالفتاح لمصراوي، أن اللجنة مستعدة للسفر إلى الكويت لبحث المشكلة وحلها بشكل عاجل وإعادة الحقوق لأصحابها، لافتا إلى وجود اتصالات قائمة بين السفارة المصرية وزارة القوى العاملة واللجنة في مجلس النواب للوقوف على المشكلة وحلها.

وتابع: نسعى لعمل تشريعات للحد من المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج، ولدينا ثقة كاملة في السفارة المصرية في الكويت لحل المشكلة بشكل عاجل.