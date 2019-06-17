المحرصاوي يعتمد نتيجة كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، نتيجة نهاية العام دور مايو لعام ٢٠١٨/٢٠١٩م لجميع الفرق الدراسية بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

وتعد كلية العلوم بجنوب سيناء للعام الثالث على التوالي، أول كلية تنتهي من أعمال الامتحانات واستخراج نتائجها وتسليمها إلى إدارة الجامعة لمراجعتها واعتمادها.

وكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء التي أنشأتها الجامعة، حديثًا على أرض سيناء المباركة، وتخدم قطاعا كبيرًا من مدن سيناء المتباعدة الأطراف لتحقيق رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل في ربوع سيناء الطاهرة.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور نصر الدين خضري، عميد الكلية، وجميع الأعضاء والجهاز الإداري الذين ساهموا في سرعة استخراج النتائج وظهور الكلية بهذا الشكل الرائع.

وقال إنه سيتم إعلان النتيجة للطلاب بعد أن تم اعتمادها اليوم من رئيس الجامعة.