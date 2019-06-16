تناسب مباريات أمم أفريقيا.. ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد

بالخطوات.. كيف تحصل على تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات "VTM"؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت هيئة السكك الحديدية، مواعيد تشغيل القطارات "المميزة والمكيفة"، بخطوط الاسكندرية ومدن القناة، تزامنا مع إنطلاق بطولة أمم أفريقيا التي تنظما مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وجاءت المواعيد حسب الصفحة الرسمية على "فيسبوك" على خطوط: (القاهرة / الإسكندرية )،( القاهرة / السويس)، (القاهرة / الإسماعيلية)، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات البطولة.​