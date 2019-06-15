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    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاستاتيكا

    01:49 ص السبت 15 يونيو 2019
    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاستاتيكا

    طلاب الثانوية العامة

    كتبت- ياسمين محمد:

    يؤدي طلاب شعبة الرياضيات، بالثانوية العامة، اليوم السبت، الامتحان في الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".

    وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة الاستاتيكا 117 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

    ويبدأ الطلاب الامتحان التاسعة صباحا ويمتد حتى الحادية عشرة ظهرا.

    وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.

    أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

    وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

    وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.

    وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

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