التعليم العالي تعلن تقدم جديد في النشر العلمي العالمي لباحثي مصر

كتبت- داليا شبل:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تصدرت المرتبة رقم 35 من 233 دولة أي في أعلى 15% من دول العالم مقارنة بالمرتبة 38 في عام 2017، والدولة رقم 40 في عام 2011، ذلك وفقًا لمؤشر النشر العلمي لدول العالم، والتي أعلنتها مؤسسةScimago الإسبانية.

وأضافت التعليم العالي، في بيان لها، اليوم السبت: بلغ عدد الباحثين المصريين في القطاعات المختلفة 135 ألف باحث، قاموا بالعمل على زيادة المخرجات البحثية من حيث كم النشر العلمي المتميز، وبلغ إجمالي النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالمياً 22.018 بحثاً في عام 2018 بمعدل نشر بحث من مصر كل حوالي 24 دقيقة مقارنة بعدد 18.782 بحثاً تم نشرهم في عام 2017 وبنسبة زيادة قدرها 17.2%.

وأشارت التعليم العالي إلي تسجيل أعلى نسبة أبحاث مصرية منشورة في أعلى 1% و10% من قائمة المجلات المدرجة في Scopus، حيث بلغ النشر 1.3% و12.9٪ من إجمالي الأبحاث المصرية على التوالي.

وتابعت، في عام 2018، تميز النشر العالمي لمؤسسات مصر التعليمية والبحثية فشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% من دول العالم في ثلاثة تخصصات هي: علوم السموم والأدوية، والعلوم الصيدلانية، واكتشاف العقار، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% إلى 15% من دول العالم في حوالي عشرين تخصص، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 15% إلى 20% من دول العالم في حوالي أربعين تخصص. كما شغلت مصر المرتبة 20 من 106 دولة في النشر العلمي في مجال النانوتكنولوجي في عام 2018.

وأردفت، كما بلغ عدد الاستشهادات لمصر خلال الفترة 2015 – 2018 عدد 326,385 استشهادا، بمعدل 4.3 استشهاد/ بحث. وفي عام 2018، بلغ متوسط تأثير الاستشهادات في التخصصات البحثية في مصر رقم 1.11 العالمي (Field-Weighted Citation Impact)، كما بلغ معامل هيرش 260.