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    "التعليم": أرقام جلوس الثانوية العامة تصل المديريات في هذا الموعد ​

    03:00 م الأربعاء 08 مايو 2019
    "التعليم": أرقام جلوس الثانوية العامة تصل المديريات في هذا الموعد ​

    الدكتور طارق شوقي

    كتبت-ياسمين محمد:

    توزع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية؛ لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم لهذا العام.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مصلحة الطلاب وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة.

    وقالت الوزارة، إنه جرى إعداد كشوف يوقع كل طالب عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التى سيؤدى الامتحان فيها.

    جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.

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