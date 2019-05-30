"القومي للمرأة" يعقد جلسة تبادل خبرات بمبادرة "معًا لخدمة الوطن"

كتبت - نور العمروسي:

توجهت مجموعة من واعظات الأوقاف وراهبات و خادمات الكنائس وعضوات من مباردة "معا لخدمة الوطن" التابعة للمجلس القومي للمرأة، من القاهرة والجيزة إلى محافظة المنيا لعقد جلسة تبادل الخبرات ونقل تجربة "العمل معًا" لعدد٨٠ من نظيراتهن من مديرية أوقاف المنيا والكنائس المصرية الثلاث بالمنيا.

جاء ذلك في إطار أنشطة مبادرة المجلس القومي للمرأة "معًا لخدمة الوطن" خلال شهر رمضان.

تناولت الجلسة التي استخدمت أسلوب تبادل المواقف، موضوعات تتعلق بقيم التنوع والمساوأة واحترام الإختلاف، وآليات دمج هذه القيم من جهود توعية عامة لخدمه المجتمع سواء في الدروس الدينية ومدارس الأحد وغيرها من ندوات و لقاءات وخدمة المحتاجين.

وفي نهاية الجلسة شارك الجميع في إفطار بحضور أعضاء فرع المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وعضوات مجلس النواب عن محافظة المنيا و استمعن على هامش الافطار إلى الإنشاد الديني والترانيم والأغاني للفريق التابع لجامعة المنيا وفرقة الموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وأشارت إيزيس محمود منسق المبادرة، إلى توجيهات الدكتورة مايا مرسي باستثمار نجاح المبادرة ونقلها إلى جميع المحافظات وتكوين فرق عمل من الواعظات و الراهبات في نشر قيم المحبة و السلام لجميع المواطنين.