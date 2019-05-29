حدث ليلًا| هشام عشماوي في قبضة مصر.. وأمريكا تنوي توجيه "صفعة قوية" لتركيا

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"صقور مصر تنقض".. أول تعليق من السيسي على تسلم الإرهابي عشماوي

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين.

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هشام عشماوي.. أخطر المطلوبين أمنياً يصل مصر "أخيراً" (تسلسل زمني)

تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي أخطر المطلوبين في قضايا إرهابية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

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"سرية تامة".. كيف تعامل مطار القاهرة مع تسليم الإرهابي هشام عشماوي؟

قالت مصادر مطلعة، إن صالة 4 بمطار القاهرة الدولي المخصصة للطائرات الخاصة، شهدت وصول طائرة حربية لتسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، من دولة ليبيا، الثلاثاء، وسط فرض حالة شديدة من السرية.

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لماذا وضع رجال المخابرات "سماعة" على رأس الإرهابي عشماوي؟

تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

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"جابوه متكتف".. كيف ظهر الإرهابي عشماوي أثناء تسليمه لمصر؟ (فيديو وصور)

تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

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"سكاي نيوز": هشام عشماوي اعترف بعلاقته بكيانات أجنبية وشخصيات ليبية معروفة

كشفت مصادر بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر، الثلاثاء، أدلى خلال جلسات التحقيق معه طيلة الفترة الماضية بمعلومات مهمة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.

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"دفاع النواب": القبض على عشماوي وتسليمه رسالة لكل الإرهابين بفشل تجاربهم

قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: إن خطوة القبض على الإرهابي هشام عشماوي وتسليمه دليل على أن مصر دولة قوية بقواتها ولا تنسى رجالها".

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان بنسبة نجاح 72%

يقدم موقع مصرواي خدمة للقراء وطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان، عقب اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ الإقليم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت 72.5%.

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من قرية واحدة.. مصرع 3 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يقيمون في قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، في حادثين سير مختلفين.

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"البحوث الإسلامية": الأزهر يبذل كل الجهود لخدمة الطلاب الوافدين

أكد الدكتور محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته يبذل كافة الجهود الممكنة من أجل العمل على خدمة الطلاب الوافدين لما يمثلونه من سفراء للأزهر الشريف في دول العالم ينشرون رسالته ويصححون المفاهيم المغلوطة التي تثار حول الإسلام.

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الجيش الوطني الليبي ينشر تفاصيل لقاء "عباس وحفتر" وتسليم عشماوي

قال الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال كافة التحقيقات معه من القوات المسلحة الليبية.

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هواوي تلجأ للقضاء الأمريكي لإلغاء حظر شراء معداتها في الولايات المتحدة

تقدمت شركة هواوي الصينية العملاقة بدعوى لقاض اتحادي في ولاية تكساس الأمريكية تطعن فيها على قرار حظر الوكالات الاتحادية الأمريكية والمتعاقدين من شراء معداتها، باعتباره "ينتهك الدستور".

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مستشار ترامب يصل الإمارات لمناقشة "قضايا أمنية" بالمنطقة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إنه وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات مع المسئولين حول قضايا هامة بالمنطقة.

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سوريا: تركيا نظمت اجتماعا في إدلب بحضور تنظيمات ارهابية

كشف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الثلاثاء، عن اجتماع نظمته الاستخبارات التركية في إدلب مؤخرا حضرته "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى، موثقا كلامه بصورة.

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واشنطن تدرس وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35"

أعلنت مصادر أمريكية أن واشنطن تدرس بشكل جدي وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات (إف 35) ردا على صفقة صواريخ (إس 400) الروسية.

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رئيس المجلس العسكري بالسودان ينهي زيارة إلى إثيوبيا

أنهى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، زيارة إلى إثيوبيا التقى خلالها برئيس الوزراء أبي أحمد.

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نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: انضم فاسدون للثورة وملفاتهم جاهزة

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن هناك "فاسدين" انضموا إلى الثورة في السودان من أجل حماية أنفسهم، مؤكدًا أن المجلس يرصدهم وسيحاسبهم بالقانون.

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