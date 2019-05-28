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    برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

    09:54 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

    نتيجة الشهادة الإعدادية

    كتب- محمد نصار وياسمين محمد:

    أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019، عبر موقعها الإلكتروني.

    ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي والذي شهد ضغطًا متواصلًا أمس الاثنين.. اضغط هنا

    واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس الاثنين، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018/ 2019.

    وقال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن نسبة النجاح بالإعدادية العامة بلغت 82%، ونسبة النجاح للمكفوفين 72.2%، ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97.6%، ونسبة النجاح القسم المهني 75%، بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 97.9%، والإعدادية الرياضية 72.72%.​

    نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالد عبدالعال وزارة التربية والتعليم

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