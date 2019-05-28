"حقوق إنسان النواب": هيومن رايتس كاذبة ولا تقل خطورة عن الإرهاب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن الأوضاع داخل شبه جزيرة سيناء "كاذب ومفبرك ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع".

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء: "تقرير هذه المنظمة المشبوهة والتي أصبحت تتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية أكد للرأي العام المصرى والعالمي أن جميع تقاريرها عن مصر مفضوحة ومدفوعة الأجر بالملايين من الدولارات خاصة من النظامين الإرهابيين القطري والتركي".

وأكدت أن "رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية يقومون بأشرف معركة على أرض سيناء الطاهرة؛ لتخليصها من رجس ودنس الإرهاب والإرهابيين".

وتساءلت اللجنة في بيانها: "لماذا تقف هذه المنظمة الكاذبة صامته أمام جرائم وسلخانات أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد في قطر، والسلطان المهووس رجب طيب إردوغان في تركيا".

وتابعت: "أين هذه المنظمة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان داخل سوريا وليبيا واليمن وفلسطين؟"، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحرك ويتخذ موقفًا حاسمًا وواضحًا من هذه المنظمة التى أصبحت لا تقل خطورة عن الإرهاب والإرهابيين والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.