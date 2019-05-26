جولة لمحافظ الجيزة بـ3 أحياء لتفقد حالة النظافة ومتابعة الإشغالات

كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة إنها حوّلت إحدى المناطق بشارع كعبيش باتجاه الطريق الدائري بالهرم، والتي يعاني سكانها من تراكم المخلفات والتراكمات بها، على مدار سنوات، إلى أرض ممهدة للسير، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان، إلى أن الأعمال تمت على مدار أسبوع، بالورديات الصباحية والمسائية، حيث نُفذت 500 نقلة بسيارات هيئة النظافة والتجميل؛ لرفع المخلفات ونقلها بالمقلب العمومي بشبرامنت.

تصريحات المحافظ جاءت عقب جولة نفذها لتفقد حالة النظافة والإشغالات، بنطاق أحياء: الهرم، العمرانية، بولاق الدكرور، حيث تفقد المحافظ حالة الإشغالات بشارع عثمان محرم (الطالبية)؛ للتأكد من عدم عودة الإشغالات والتعديات بالشارع مجددًا، موجهًا رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني والمرور الدوري للحفاظ على المجهودات التي تم بذلها في إعادة الانضباط إلى الشارع.

وأكد راشد أن المحافظة تلقت شكاوى المواطنين بشأن وجود تراكمات كبيرة بالمنطقة، تؤثر على المظهر العام، لافتًا إلى أنه تمت الاستجابة على الفور بتوجيه الحملات لرفع المخلفات والتراكمات، مؤكدًا على استكمال رفع أي تراكمات مجاورة من خلال حملات سيتم تنظيمها.

وأضاف انه جاري إنشاء سور خرساني بطول 300 متر على أرض تابعة للإصلاح الزراعي؛ لمنع التعدي عليها بإلقاء المخلفات والتراكمات.

وناشد راشد المواطنين التعاون مع المحافظة فى الإبلاغ عن السيارات التي تُلقي مخلفات الهدم والرتش بالشوارع، لما لها من خطورة على حركة سير المشاه والسيارات، إضافة إلى أنها تسيء إلى المظهر العام للشوارع.

وأكد محافظ الجيزة أنه يتابع على مدار اليوم المجهودات التي تتم لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا أنه تم التوجية بتحفيز عمال النظافة ماديًا لبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة.​