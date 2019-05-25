رئيس البرلمان: أنجزنا الكثير وعلى الكل الافتخار بذلك

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كله أخوة، ونوابه عملوا على الخروج بفترة عصيبة في تاريخ مصر، مؤكدًا: "استطعنا أن ننجر الكثير، ويجب على الكل الافتخار بذلك".

وأضاف عبدالعال، خلال الإفطار الذي نظمته الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، أن المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت أركان الدولة.

وتابع رئيس البرلمان: "أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج"، مؤكدًا أنه لولا التكاتف بين النواب تحت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز.

وأكد حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، متابعًأ: "لا أحمل في صدري ضغينة من أحد، ولا أحمل حسابات لأحد إلا المودة والحب، وحاولت بكل جهد لاستثمار علمي لخدمة هذا البلد"، مشيرًا إلى أن البرلمان له تاريخ عريق وطول سنواته وله أداء رائع، كما أن بعض النواب معذورين لأنهم لأول مرة يمارس 70% منهم العمل النيابي.