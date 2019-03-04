البيئة: شركة الورق الأهلية ترفع مخلفاتها الصناعية المتراكمة بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة، أن شركة الورق الأهلية بالإسكندرية رفعت مخلفاتها الصناعية المتراكمة خلال الفترة الأخيرة؛ تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء زيارتها لمقر الشركة الأسبوع الماضي لاستعراض خطة الشركة لإقامة محطة صرف الصناعي متطورة تعمل على تدوير المياه وترشيد استهلاكها بشكل يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وحسب بيان الوزارة اليوم، توجه عدد من المتخصصين بجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية للشركة بمعاينة الوضع في الشركة والتأكد من إزالة جميع المخلفات المتراكمة في الجهة الخلفية للشركة وتم تصوير المكان بعد رفع المخالفات تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال زيارتها للشركة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، أجرت الأسبوع الماضي جولة تفقدية في شركة الورق الأهلية بالأسكندرية وتم توجيه المسئولين بالشركة بسرعة تصحيح أوضاع الشركة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة بإصحاح الوضع البيئي للمصنع والالتزام بالاشتراطات البيئية وقامت بتحرير بعض المخالفات بسب عدم التزام الشركة ببعض قواعد السلامة البيئية مطالبة بتصحيح الوضع في خلال أسبوع على أن يتم متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها.