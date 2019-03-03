تخفيضات خاصة على رحلات "مصر للطيران" إلى دول عربية وأفريقية

كتب- طه عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران، تخفيضات خاصة على تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها بالشرق الأوسط وأفريقيا، شملت أسعار تنافسية علي رحلاتها من القاهرة إلى أبوظبي، تبدأ من 5 آلاف و29 جنيهًا على الذهاب والعودة، و2968 جنيهًا على الذهاب فقط؛ حال شراء التذاكر من الآن وحتى 20 مارس الحالي، على أن يكون السفر حتى 31 من الشهر ذاته.

كما طرحت تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى البحرين بأسعار تبدأ من 4298 جنيهًا على الدرجة السياحة و10662 جنيهًا على درجة رجال الأعمال.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أنه يمكن للركاب الاستفادة من الأسعار في حال شراء التذاكر حتي 24 مارس الحالي، والسفر حتى 20 مايو المقبل، كما يمكن لهم السفر من القاهرة إلى الكويت بأسعار تبدأ من 4538 جنيهًا علي الدرجة السياحية و10602 جنيه على درجة رجال الأعمال في حال شراء التذاكر حتى 13 مارس، على أن يكون السفر اعتبارًا من 6 مارس وحتى 31 مايو المقبل، فضلًا عن عرض السفر من الإسكندرية إلى الكويت بأسعار تبدأ من 3969 جنيهًا على الدرجة السياحية في نفس الفترة، وكذلك علي رحلات الشركة من القاهرة إلى مسقط بأسعار تنافسية علي رحلات الذهاب والعودة تبدأ بـ 4942 جنيهًا و2959 جنيهًا حال شراء التذاكر حتي 20 مارس، وعلى أن يكون السفر حتى نهاية الشهر ذاته.

وأضاف البيان، أنه يمكن للركاب الحصول على تخفيض 40% على تذاكر السفر من القاهرة إلى عمان، وكذا يمكنهم الحجز وشراء التذاكر حتى 13 مارس، وتمتد فترة السفر حتى 13 يوليو المقبل، ونفس التخفيض على رحلات الشركة من القاهرة إلى بيروت في حال شراء التذاكر حتى 13 مارس ليكون السفر حتى 13 مايو المقبل.

وأشار إلى أن الشركة طرحت أسعارًا خاصة لإفريقيا تبدأ برحلاتها من القاهرة إلى جوهانسبرج على الدرجة السياحية، تشمل 7024 جنيهًا في حال شراء الحجز والتذاكر من الآن وحتى 15 مارس، والاستمتاع بتجربة السفر على طائرات الشركة من 20 أبريل وحتى 6 يونيو المقبل.​