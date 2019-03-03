"التعليم" تلتقى بأول بعثة من مسئولي المدارس المصرية اليابانية للتدريب على التوكاتسو

كتبت- ياسمين محمد:

التقت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأول بعثات القائمين على العملية التعليمية فى المدارس المصرية اليابانية، إلى دولة اليابان للتدريب على الإدارة المدرسية وأنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام التعليم فى هذه المدارس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أكد مشرفوا الوحدة أن التجربة اليابانية فى المدارس المصرية هى واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة التى اهتمت بها الحكومة والدولة؛ لكونها تقدم تعليمًا ذا جودة عالية، شاكرين الحضور وتمثيلهم المشرف الرائع في بعثتهم لليابان.

وأثنى المشرفون على اختيار (21) مدير و(21) معلم ومدرب يمثلون 21 محافظة الكائن بها 35 مدرسة مصرية يابانية بعد اجتيازهم أعلى تقييم من المحافظات.



وأشار المشرفون على الوحدة إلى أن المعلمين المصريين المبعوثين كانوا سفراء مشرفين لبلدهم في اليابان، وأصبحوا سفراء لنقل خبراتهم لزملائهم وأسرهم والمحيطين بهم في مجتمعهم بمصر، كما تتوالى البعثات ابتداءً من شهر يونيو القادم حتى عام 2020، ويبلغ إجمالي عدد المبعوثين 680.

وأكد المشرفون على اهتمام الوزارة باختيار معلمات رياض أطفال متحمسات ومتميزات داخل الفصول للعمل داخل المدارس اليابانية، لنجاح الفكرة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة المعلمين العائدين من البعثة حول الخطة المستقبلية للمدارس المصرية اليابانية، وأفكارهم لتطوير العمل داخلها، وخاصة فى ظل المناهج الجديدة، والفلسفة التعليمية المتطورة، والتأكيد على أن الوزارة تعمل علي تحسين الخدمات المقدمة، الأنشطة المختلفة المتنوعة بشكل دائم في كل المدارس.