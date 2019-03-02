محافظ الجيزة: مشروع "شارع مصر 306" بالدقي سيساهم في توفير فرص عمل للشباب

الجيزة- أ ش أ:

صرح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بأنه تم توفير قطعتي أرض بنطاق العمرانية والدقي لصندوق (تحيا مصر)، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق ﻹنشاء مشروع (شارع مصر 306) بهما لتوفير فرص عمل للشباب وأماكن بديلة للباعة بشكل حضاري.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم السبت، لأعمال رصف وتمهيد شارع المتحف الزراعي بحي الدقي المقرر إنشاء (شارع مصر 306) به؛ ونوه بأنه سيتم توفير قطع أخرى مستقبلا لتحقيق أقصى استفادة للشباب والمشروعات الصغيرة الراغبين في فتح مجالات عمل لهم، موجها العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الدقي بدراسة تطوير شارع الشركات وإنشاء محلات تجارية حضارية.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة بشوارع محيي الدين أبو العز ووزارة الزراعة والتحرير والمريوطية، وتم ضبط سيارة كارو محملة بمخلفات الرتش والبناء قبل إلقاء حمولاتها في الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقد رافق المحافظ، خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل. ​