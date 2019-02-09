عمرو صدقي: رصيد مصر لدى إفريقيا يسهل مهمة السيسي في رئاسة الاتحاد

كتب- أحمد على:

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة "السياحة والطيران" بمجلس النوب، إن الرصيد الكبير لمصر تجاه جميع دول أفريقيا، يسهل من مهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد الأفريقي، والمقرر أن يتسلمها غدًا الأحد.

وأعرب صدقي، في بيان، السبت، عن ثقته الكاملة في نجاح السيسي في هذه المهمة التي سيكون لها آثارها الإيجابية لصالح مصر وجميع الدول الأفريقية، وأيضًا أوروبا ومختلف دول العالم.

وأضاف رئيس "السياحة والطيران" بالنواب، أن "هناك ارتياحًا كبيرًا لدى الرأي العام المصري والأفريقي والعالمي، لرئاسة السيسي الاتحاد، وبخاصة بعد أن طرحت مصر رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة داخل دول القارة السمراء"، متوقعًا أن "تكون مصر مركزًا إقليميًّا للتعاون الأفريقي والعربي والعالمي".