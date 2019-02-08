الصحة: تنفيذ أنشطة شبابية بأسوان والمحافظات للتوعية بتنظيم الأسرة

كتب - أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، احتفالية شبابية بعنوان "حواديت من أسوان"، بالتعاون مع محافظة أسوان لتشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة المجتمعية وزيادة الوعي بتنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 3 عروض مسرحية للترويج لمفهوم ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، ولنشر الوعي المجتمعي بمفهوم تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن فعاليات الاحتفاليات الشبابية تتزامن مع إجازة نصف العام.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في بيان اليوم، ​إن هذه الاحتفالية هي نواة لثقل خبرات الشباب بمفهوم تنظيم الأسرة من خلال توعية شباب مصر بتنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية وإدراجهم في أنشطة للترويج لها من خلال تنفيذ أفكار مختلفة ومبتكرة للأنشطة الإعلامية المجتمعية عقب رفع كفاءتهم في مجال نقل المعلومات بأساليب إعلامية علمية مدروسة وبلغة مشتركة تساهم في وصول الرسالة للشباب المستهدف من تلك الرسائل وليكونوا رسل لنقلها للشباب الآخر وكذا لأفراد أسرهم.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أن الاحتفالية تعد تجربة لتنفيذها في أماكن تجمعات الشباب مثل نوادي الشباب أوساحات الجمعيات أوقصور الثقافة، لافتة إلى أن هذا النشاط سوف يتنقل من محافظة إلى أخرى خلال هذا العام مع التركيز على فئة الشباب والمنتظر أن يكونوا أباءً وأمهات المستقبل والدعاة الحقيقين لتنظيم الأسرة من خلال وعيهم بمفهومها ومردودها على حياتهم القادمة.

وأوضحت السنباطي أن هذا النشاط يأتي في إطار جهود قطاع تنظيم الأسرة لمواجهة النمو السكاني السريع في مصر من خلال وسائل تنظيم الأسرة ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية المميزة التي تهدف إلى جذب شرائح مختلفة من السكان، منوهة بأن تلك الأنشطة ترتكز على إشراك قادة المجتمع وصناع القرار والجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة المختلفة لدعم وتحفيز المجتمع لفهم تنظيم الأسرة بشكل أفضل وكذلك تأثيره على الفرد، سيدات أو رجال أو أطفال.