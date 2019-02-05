الفريق يونس المصري يشكر العاملين بمصر للطيران لتحقيق مليار جنيه أرباحًا

كتب- طه عبيد:

هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وعلى رأسهم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة؛ لتحقيق صافى أرباح بلغت 951 مليون جنيها عن الـ6 أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019.

وقال الفريق يونس، في رسالة وجهها للعاملين بالشركة يعد ذلك إنجازًا يتم لأول مرة، ليس فقط لأنه يمثل اضعاف ماتم تحقيقه عن نفس الفترة في عامي 2009 و2010 ، والذي تحقق فيها أفضل عائد مادي لشركات مصرللطيران، ولكن أيضا يوصف بالإنجاز لأنه تحقق في ظل التحديات والصعوبات التى تشهدها صناعة النقل الجوى خلال الفترة الحالية وظروف مختلفة عن ذي قبل.

وأضاف أن هذا النجاح جاء بفضل تكاتف جهود جميع القيادات والعاملين بشركتنا الوطنية، ويعد مؤشراً جيداَ للسياسات التى تطبقها الوزارة وتنتهجها جميع الهيئات والشركات التابعة لها خلال الفترة الحالية.



ووجه الفريق يونس، التحية لأسر العاملين، ووصفهم انهم الجنود المجهولين الرابضين خلف شركاء النجاح في هذه المنظومة الكبيرة التي لا تكتمل إلا بهم، وطالب بتحقيق أفضل النتائج ومضاعفة الأرقام خلال الفترة المقبلة.