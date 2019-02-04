نقيب المحامين: الغرب يتحدث عن حقوق الحيوان وينسى الشعب الفلسطيني

كتب-إسلام ضيف:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الحقيقة قد تغيب عن المجتمع الدولي، وأنه ليس على علم بمعايير حقوق الإنسان في المنطقة.

وتابع عاشور، في كلمة له أثناء حضوره افتتاح مسابقة المحاكم الصورية والتي تستضيفها الجامعة البريطانية في مصر: "أوروبا وأمريكا معاييرها مختلفة عن معاييرنا، هم يتحدثون عن حقوق الحيوان ولا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح نقيب المحامين، أنه "فخور بالحضور بين الطلاب المشاركين لأنهم من يستطيع أن يترافعوا ويتحدثوا وأن يكتبوا في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان".

وأكمل نقيب المحامين: "أرى أن الفائدة تعم أن تُخصَص المسابقة القادمة ليتدرب الشباب حول المرافعة عن القضية الفلسطينية".

واستطرد: "نريد ألا ينسى شبابنا وأبناؤنا مستقبل الشعوب العربية، ولا تنصلح الأمة العربية إلا بإعادة القضية الفلسطينية".