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    "الصحة" تبدأ حصر أعداد الصيادلة قبل بدء "تكليف 2017"

    03:27 م الأحد 03 فبراير 2019
    "الصحة" تبدأ حصر أعداد الصيادلة قبل بدء "تكليف 2017"

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    خاطب الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ للإفادة بموقف المديرية من القوى البشرية من الصيادلة على قوة العمل.

    كما طالب "القاصد" بإرسال الأعداد التي تحتاجها المديرية من الصيادلة الجدد "بمنتهى الدقة"، موضحًا أن أي زيادة في الأعداد المطلوبة عن الاحتياج الفعلي سوف تكون مسئولية وكيل الوزارة.

    وأشار الخطاب المرسل إلى المديريات، بأن آخر يوم بموافاة الوزارة بهذه البيانات غدًا الاثنين.

    كان النائب محمود سعد، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب تأخر تكليف الصيادلة.

    وقال "سعد" في طلب الإحاطة، إنه يريد معرفة ما توصلت له وزارة الصحة بشأن تكليف الصيادلة دفعة خريجى عام 2017 إذ تم الإعلان عن فتح باب التكليف للصيادلة دفعة عام 2017 من الجامعات المصرية، وبالفعل تقدم الخريجين الجدد ولم يتم الإعلان عن نتيجة هذا التقديم.

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    الصيادلة وزارة الصحة مصطفي مدبولي هالة زايد

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